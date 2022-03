São jovens arquitetos e professores e estão preocupados com habitação no Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 19:58 Facebook

Problema de falta de casas e do alto preço das rendas na cidade estão na base do projeto Habitação, Hoje!

O projeto Habitação, Hoje! nasceu há um ano e está a organizar as Assembleias pela Habitação, um espaço "aberto e solidário" onde são discutidos os problemas que mais se fazem sentir na cidade do Porto. Ontem de manhã, ouviram queixas de moradores da zona das Antas. De tarde, foi a vez de perceber as preocupações dos residente da zona da Batalha. Em comum todos se queixam do assédio dos senhorios e das ameaças de despejo e do valor elevado das rendas.

"Há cerca de seis mil casas vazias por todo o país. Em 2015 existiam 120 mil casas públicas e 670 estavam vazias e 800 sem ocupação. O que defendemos é que este património seja colocado ao serviço das pessoas e de muitas famílias que não têm casa. Há verbas, até no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), falta é vontade política", diz Bernardo Alves, membro do Habitação, Hoje!.