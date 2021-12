São Silvestre do Porto corta ruas da Baixa e da Boavista

Adriana Castro Hoje às 16:03 Facebook

A Corrida de São Silvestre Cidade do Porto, que arranca às 18 horas deste domingo, vai cortar várias ruas da Baixa e da Boavista. Os condicionamentos prolongam-se até às 21.30 horas de dia 26.

Entre as 9 horas e as 14 horas, vão começar a sentir-se os cortes de trânsito na Avenida dos Aliados, Praça da Liberdade e Praça do General Humberto Delgado, bem como nas ruas do Clube dos Fenianos e do Dr. António Luís Gomes.

Ruas da Baixa e da Boavista estarão cortadas no próximo dia 26 até às 21.30 horas Foto: Câmara do Porto

Há, a partir das 00.00 horas de dia 26, condicionamento de estacionamento na Praça do General Humberto Delgado, nas "bolsas laterais do lado poente e lado nascente". Também a praça de táxis será desativada. A Autarquia apela, por isso, à retirada prévia dos carros "para uma rua não interditada, minimizando assim os incómodos provocados".

A partir das 16 horas os condicionamentos começarão a ser mais evidentes, altura em que as praças do Marquês, de Almeida Garrett, da Trindade e da República também ficarão interditas ao trânsito. Na Praça da República, estarão condicionados os arruamentos norte e nascente, informa a Câmara do Porto. Na Praça do Marquês estarão cortados os arruamentos sul, nascente e poente.

Mais de duas dezenas de artérias da cidade permanecerão interditas ao trânsito para a cidade receber a prova que reunirá milhares de atletas e cujas inscrições estão esgotadas há duas semanas, refere a Autarquia, no seu site oficial.

As ruas de Saraiva de Carvalho, do General Sousa Dias, do Duque de Loulé, de D. João IV, da Constituição (no troço entre as ruas da Alegria e de Antero de Quental), de Camões, dos Heróis e dos Mártires de Angola, da Boavista, de Ricardo Severo, Joaquim Vasconcelos, da Boa Hora, da Maternidade, de Adolfo Casais Monteiro, de Elísio de Melo e do Dr. Magalhães Lemos vão ser totalmente cortadas ao trânsito.

Também a Avenida da Boavista, no troço entre a Rua da Boavista e a Praça de Mouzinho de Albuquerque, estará condicionada.