Sapadores do Porto agraciados pelo ministro com a Medalha de Mérito Grau Ouro

Esta quarta-feira, dia da formalização da passagem de Batalhão a Regimento dos Sapadores do Porto, a corporação de bombeiros foi agraciada, pelo ministro José Luís Carneiro, com a Medalha de Mérito de Proteção Grau Ouro. A cerimónia também contou com a presença do autarca e anfitrião Rui Moreira, que falou em novos investimentos, nomeadamente a constituição de um centro de treino, num projeto que já está em fase de estudo.

No quartel dos Sapadores, no Porto, congratulando-se com a passagem de Batalhão a Regimento, o presidente da Câmara, Rui Moreira, referiu que, entre 2013 e 2022, o Município investiu quase "12 milhões de euros" nas suas instalações, viaturas, recursos humanos e equipamentos.

Falando nos investimentos a efetuar, para a evolução dos bombeiros, mencionou a questão do "centro de treino", que está em estudo.

Aproveitando a presença do ministro da Administração Interna, o autarca apelou ao governante para definir um regime jurídico para o trabalho suplementar e para a organização do horário laboral dos Sapadores Bombeiros, revendo o Estatuto dos Bombeiros Profissionais.

"Apelo, pois, ao senhor ministro para que seja definido um regime jurídico para o trabalho suplementar e para a organização do horário laboral dos Sapadores Bombeiros. É necessário garantir um tratamento uniforme para todas as corporações profissionais de bombeiros dos municípios portugueses, o que atualmente não acontece", argumentou.

Dirigindo-se a José Luís Carneiro, reforçou o apelo, ao considerar ser de "elementar justiça" que sejam pagas aos Sapadores as horas de trabalho suplementar.