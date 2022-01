Incêndio em prédio na rua da Alegria causou dois feridos ligeiros

Augusto Correia Hoje às 08:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio deflagrou esta manhã num apartamento de um prédio na rua da Alegria, no Porto, e causou dois feridos ligeiros.

Segundo apurou o JN, o incêndio deflagrou esta manhã num apartamento ao nível do terceiro andar de um prédio na rua da Alegria, junto ao restaurante Lima 5.

Fonte do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto disse ao JN que o sinistro causou um ferido ligeiro. No local, outra fonte da mesma corporação atualizou o número de vítimas para duas, ambas por inalação de fumos.

Cerca das 8.15 horas o fogo estava controlado pelos bombeiros e menos de meia hora depois foi dado como extinto. O apartamento sofreu danos consideráveis.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o fogo soou cerca das 7.45 horas da manhã desta quinta-feira. Mobilizou quatro viaturas dos Sapadores do Porto, incluindo a autoescada, e 13 bombeiros.

A Polícia Municipal cortou da rua ao trânsito, nos dois sentidos. O INEM mobilizou duas ambulâncias.