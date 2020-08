Sapadores do Porto retiram moradores com auto-escada de prédio nas Fontainhas

Miguel Amorim Hoje às 19:43 Facebook

Duas crianças foram retiradas de um prédio da Rua de Gomes Freire, nas Fontainhas, Porto, esta terça-feira, depois de uma parede do edifício ter cedido. Os restantes moradores saíram de casa pelo próprio pé. Há um ferido ligeiro.

Os Sapadores do Porto retiraram duas crianças do interior do número 64 da Rua de Gomes Freire, através da auto-escada da corporação, depois de uma das paredes do prédio ter cedido, segundo contou fonte dos Sapadores ao JN.

Os restantes moradores conseguiram sair todos do prédio pelo próprio pé. Uma mulher ficou ferida num braço e foi assistida no local.

Além dos Sapadores do Porto, com quatro carros e 16 homens, estiveran no local o INEM, com duas ambulâncias. A Proteção Civil procedeu à vistoria do prédio no sentido de determinar quais as condições de habitabilidade.