Segunda-feira foi dia de maior afluência no São João

O dia desta segunda-feira terá sido o de "maior afluência dos últimos meses" no Hospital de São João, no Porto. Esperam-se horas por uma consulta médica.

Fonte oficial do centro hospitalar estima que terão sido atendidos cerca de 600 doentes, só considerando os adultos. "Apesar de ter sido o dia eventualmente com maior afluência do serviço nos últimos meses (deve atingir os 600 episódios apenas nos adultos), a espera encontra-se controlada em função do esforço dos profissionais", afirmou numa resposta escrita ao JN.

Pelas 22 horas, o site do Ministério da Saúde indicava que o tempo médio de espera no São João era de duas horas e cinco minutos, com apenas 25 pessoas à espera.

Mas utentes asseguraram ao JN que a espera rondava as quatro horas e que havia largas dezenas de pessoas à espera de atendimento.