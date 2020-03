Segundo bebé que nasceu de mãe infetada no S. João volta a testar negativo

JN Hoje às 13:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O resultado de um novo teste de diagnóstico efetuado ao menino que nasceu, esta quinta-feira, no Porto, de uma mulher infetada com Covid-19, foi negativo, sabe o JN.

Trata-se do segundo parto de uma mulher infetada com o novo coronavírus no hospital de São João. O primeiro, ocorrido a 17 de março, também decorreu com normalidade e o recém-nascido não estava contaminado.

As consequências para o feto de uma gestante infetada ainda não são claras mas, em fevereiro, cientistas chineses publicaram um estudo na revista "The Lancet" - baseado em gravidezes no final do tempo e com partos por cesariana - onde davam conta de não haver evidência de que o vírus pudesse ser passado através do útero na fase final da gravidez.

De acordo com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), ainda que a informação seja limitada, "já se pode afirmar com bastante segurança que não há transmissão intra-uterina mãe-filho, pelo menos quando a infeção ocorre no terceiro trimestre da gravidez, e que a alimentação com leite materno não está contraindicada, mesmo que a mãe esteja infetada".