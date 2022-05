Segundo dia de buscas com ajuda da Marinha por pescador foi em vão

Lara Torrado Hoje às 18:48 Facebook

As buscas foram alargadas e juntou-se, na manhã desta quinta-feira, uma corveta da Marinha para ajudar a encontrar António Calisto, pescador que saiu sozinho, anteontem, no seu barco "Aurora de Luxo", junto a Lordelo do Ouro, no Porto. As buscas continuam em vão.

O homem de 65 anos caiu ao rio Douro quando pescava junto à barra, atividade que praticava regularmente, porém acompanhado.



O alerta foi dado pelos pescadores quando, às 8.30 horas de ontem, avistaram o barco à deriva sem António. As buscas pelo profissional "experiente e generoso" e "bom nadador, filho do rio", como quem o conhece o descreve, retornaram nesta quinta-feira, pelas 7.30 horas, e irão continuar amanhã, sexta-feira.



Durante o dia de hoje, para além dos meios que estiveram presentes no primeiro dia (elementos da estação salva-vidas da Foz do Douro, do comando local da Polícia Marítima do Douro e dos Bombeiros Sapadores e Proteção Civil de Vila Nova de Gaia e o helicóptero da Força Aérea Portuguesa), juntou-se a corveta da Marinha António Enes, que mobilizou mais 70 operacionais e que continuará amanhã em missão de busca e salvamento junto à costa. "Este meio permanecerá nas próximas 24 horas", referiu o comandante Serrano da Paz, adjunto do capitão do Porto do Douro.



Devido à corrente forte, na manhã de hoje, a equipa de mergulhadores dos Sapadores de Gaia viu-se impedida de trabalhar, no entanto, os mergulhos foram retomados no período da tarde.



O perímetro de buscas foi alargado, "as operações estenderam-se oito quilómetros, desde a barra do Douro até à praia de Francelos e, para oeste, quatro quilómetros", mencionou ainda o comandante.