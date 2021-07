Seis feridos em choque entre carro e ambulância no Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 09:55 Facebook

Seis pessoas ficaram feridas, ao início da madrugada desta sexta-feira, no Porto, em resultado de choque frontal entre um veículo ligeiro e uma ambulância do INEM.

O acidente ocorreu cerca das 0.35 horas, na Estrada da Circunvalação, junto ao nó de saída para o NorteShopping, tendo dois dos tripulantes da ambulância ficado feridos e sido transportados para o Hospital de Pedro Hispano , em Matosinhos.

Os restantes quatro feridos seguiam na viatura ligeira e foram transportados para o Hospital de S. João.

No local a prestar socorro estiveram os Sapadores do Porto e os Voluntários Portuenses, com quatro ambulâncias, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a PSP que tomou conta da ocorrência.