Sentença por cumprir. Arminda continua a entrar em casa por uma loja

Tribunal confirma que entrada de prédio na Praça de Carlos Alberto, no Porto, deve ser desimpedida, mas decisão judicial tarda a ser cumprida.

Continua a ser entre bebidas alcoólicas, produtos alimentares e outros artigos que Arminda Teixeira acede ao prédio onde vive há mais de 60 anos, no centro do Porto, cuja entrada foi transformada por inteiro numa loja de conveniência. O tribunal já ordenou a delimitação do estabelecimento e a criação de um corredor livre, de passagem, mas a sentença ainda não foi cumprida, diz a moradora.

"Está na mesma. A loja tem estado fechada, mas as coisas ainda estão conforme estavam, na entrada. E as prateleiras continuam na parede. Essa parte já tinha de estar toda ampla, e não é o caso. Dei uma queda, fiquei magoada e, para entrar, precisava de apoiar a mão na parede. Mas não posso, porque ainda tem prateleiras e ganchos [para pendurar os artigos]. Só retiraram uma tábua que estava no chão, com uns frascos de detergentes e garrafas de água", aponta Arminda Teixeira, que há anos movera uma ação judicial contra o senhorio e o inquilino do estabelecimento, exigindo o fecho do espaço comercial.