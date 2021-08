Sérgio Aires: "Queremos representar a esquerda socialista na Câmara"

Alfredo Teixeira Hoje às 07:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Aires é o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara do Porto. Promete "combater a cidade-negócio que produz e reproduz pobreza".

O candidato escolhido pelo Bloco de Esquerda (BE) à Câmara do Porto é o sociólogo Sérgio Aires, independente de 52 anos com percurso marcado pelo combate à pobreza e assessor no Parlamento Europeu. A deputada Susana Constante Pereira é candidata à Assembleia Municipal.

O que propõe o Bloco para o Porto com esta candidatura?

O BE apresenta-se a estas eleições para eleger um vereador que represente a esquerda socialista da cidade e que lute no Executivo por uma governação que dê voz às pessoas respeitando e dando prioridade às suas necessidades. Queremos uma cidade viva, que estanque a saída das pessoas, que previna e combata a desigualdade e a pobreza, que se mobilize para o combate às alterações climáticas, com mais espaços verdes, que promove a economia que serve todas as pessoas em vez do negócio que serve apenas alguns e, por último, uma cidade democrática que promova e valorize uma efetiva participação.