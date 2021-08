Serras do Porto protegem e reforçam as defesas naturais

Almiro Ferreira Hoje às 13:29 Facebook

Gondomar, Paredes e Valongo apostam na prevenção e na valorização ambiental do Parque das Serras do Porto.

Três concelhos (Gondomar, Paredes e Valongo), seis serras (Santa Justa, Pias, Castiçal, Flores, Santa Iria e Banjas) e uma reserva biológica que suscita toda a prevenção contra uma certa cobiça mineral, milenar, aliás, desde os romanos. À ambição das brocas, opõe-se o modelo de gestão e valorização sustentáveis, que faça da própria proteção da natureza uma via para o desenvolvimento e qualidade de vida. Por montes e vales, trilhos e rotas da história, fica uma divisa da Associação de Municípios do Parque das Serras do Porto (AMPSP): "A descoberta do território".

No último inverno, a 1 de março, duas câmaras da AMPSP, a de Gondomar e a de Paredes, e a da vizinha Penafiel foram notificadas pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) para um pedido da Beralt Tin and Wolfram com vista à concessão de exploração mineira na serra de Banjas, na confluência dos três concelhos. As prospeções da multinacional canadiana vinham desde 2018, mas os municípios queixaram-se de ter sido apanhados de surpresa, designadamente sem o reclamado estudo de impacte ambiental (EIA).