Serviço de bengaleiro em Serralves "permite aos turistas terem bens protegidos"

A Fundação de Serralves fez saber, esta terça-feira ao JN, que tem um serviço de bengaleiro, gratuito, que permite aos turistas terem os bens protegidos.

Na sequência da notícia publicada esta segunda-feira pelo JN, dando conta da onda de assaltos que tem vindo a varrer a zona de Serralves, no Porto, sendo os carros dos turistas os alvos preferenciais, a Fundação esclareceu ainda que tudo tem feito "no sentido de colaborar quer com os corpos policiais, quer com a Câmara".

Do mesmo modo, Serralves deu conta que "existem contactos regulares com estas entidades responsáveis pelas questões de segurança na via pública", partilhando "todas as informações que possam contribuir para uma melhoria dos índices de segurança nesta zona".

Todavia, ao JN, moradores e comerciantes confirmam que os furtos acontecem diariamente a qualquer hora.

E a situação atingiu tal dimensão que uma moradora decidiu afixar avisos em inglês a alertar os turistas: "Cuidado: não deixe objetos de valor no veículo".

Porém, a maioria dos afetados não apresentará queixa nas autoridades, uma vez que o Comando Metropolitano do Porto da PSP garante que desde o início do ano apenas foram comunicados dois furtos no interior de veículos, estando em curso os respetivos inquéritos e correspondentes investigações".

É opinião unânime de moradores e comerciantes que "devia de haver mais policiamento nas ruas".

A Polícia assume que nesta zona da cidade se "movimentam muitas pessoas todos os dias, nomeadamente turistas", mas salienta que é "publicamente reconhecido o trabalho da PSP no cumprimento da sua missão de garantir a ordem e tranquilidade públicas, bem como de prevenção e combate à criminalidade, mormente no que concerne ao tráfico de estupefacientes junto de aglomerados habitacionais localizados nesta referida área geográfica".

O tráfico e consumo de droga é um dos problemas desta área.