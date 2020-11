Sete pessoas infetadas em surto de covid no IPO do Porto

Ana Sofia Rocha Hoje às 20:07 Facebook

Cinco doentes e dois profissionais do Instituto Português de Oncologia do Porto estão positivos para a covid-19. Os casos estão circunscritos ao piso 8 de internamento do Edifício A (Cirurgia). A origem do surto ainda está a ser investigada.

De acordo com o IPO do Porto, o primeiro caso foi detetado esta quinta-feira num doente que revelou febre e sintomas respiratórios suspeitos. "Um segundo doente internado, no mesmo piso, foi testado numa atuação de rotina como preparação para procedimento diagnóstico", esclareceu o instituto.

Ambos testaram positivo e, "tratando-se de doentes do mesmo piso, foi de imediato decidido testar todos os doentes, assim como os profissionais com os quais tinham contactado." Assim, até este momento, detetaram-se outros três doentes e dois profissionais infetados. Estão em curso as restantes análises a doentes e profissionais do referido piso.

O grupo de doentes está já em isolamento com todas as medidas de segurança e estão a decorrer "os procedimentos de transferência de doentes para unidades hospitalares da área de residência, onde serão acompanhados até reunirem de novo condições para continuar o seu tratamento ou acompanhamento no IPO do Porto".

Estão a ser averiguados potenciais elos de ligação entre os casos detetados, de forma a identificar a origem do surto.