Shopping Cidade do Porto comprado por grupo de Braga por 28 milhões de euros

O Shopping Cidade do Porto foi comprado pelo Grupo Domingos Névoa, que adquiriu ao Grupo Teixeira Duarte 100% da empresa proprietária e gestora do centro comercial portuense, numa operação orçada em 28 milhões de euros.

"No ano passado, sinalizámos a intenção em sermos protagonistas neste segmento de negócio. A aquisição do Shopping Cidade do Porto e do seu parque de estacionamento é uma etapa importante na estratégia traçada, não só pelo que representa empresarialmente como para a própria dinâmica socioeconómica da Invicta", sublinhou Bruno Névoa, CEO e acionista do Grupo Domingos Névoa, em comunicado.

É o terceiro investimento do género do grupo empresarial de Braga no espaço de um ano, depois da compra do Braga Retail Center e do Mira Maia Shopping, no final de 2021, onde foram aplicados mais de 20 milhões de euros.

O Grupo Domingos Névoa opera nas áreas da distribuição automóvel, promoção imobiliária, construção civil, centros comerciais , ambiente, parques de estacionamento e hotelaria.

O centro comercial tem cerca de 15 mil metros quadrados de área locável, distribuídos por quatro pisos, e integra um total de 90 lojas.