Simulacro no Porto condiciona Avenida 25 de Abril em Campanhã

A partir das 17 horas desta segunda-feira e até às 15 horas de terça-feira, o trânsito e o estacionamento estarão condicionados na Avenida 25 de Abril e na Praça das Flores, em Campanhã, no Porto. Os constrangimentos são obrigatórios à realização de um simulacro, que envolve "um acidente de transporte terrestre de mercadorias perigosas".

Chama-se "Porto Hazmat 22" e trata-se de um exercício no âmbito do Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil do Porto. Será realizado "à escala real", com a participação de vários agentes da Proteção Civil, explica a Câmara do Porto, e visa "testar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil do Porto". Este plano, clarifica o Município "encontra-se em fase de revisão" com o objetivo de "alcançar um instrumento de planeamento de última geração em observância dos critérios em normas técnicas em vigor".

O simulacro terá lugar na Avenida 25 de Abril, em Campanhã, obrigando à implementação de condicionamentos de trânsito e estacionamento. "No decurso deste exercício, irão ocorrer situações de emergência simulada que poderão motivar restrições à circulação de pessoas e viaturas", alerta a Autarquia, solicitando, "da parte da população a manutenção das rotinas diárias em situação de normalidade e a melhor compreensão para a absoluta necessidade de realizar esta ação, assim como o cumprimento das instruções que forem transmitidas pelas autoridades no local".

Condicionamentos

De acordo com a Câmara do Porto, o estacionamento estará condicionado das 17 horas desta segunda-feira até às 15 horas de terça-feira na Avenida 25 de Abril (entre a Rua Fernando Moreira da Silva e a Praça das Flores); na Praça das Flores (no arruamento nascente, em ambos os sentidos, em toda a sua extensão, e no arruamento norte, em ambos os sentidos, entre a Avenida 25 de Abril e a Rua de S. Roque da Lameira); na Rua Prof. Ernesto Morais, em ambos os sentidos, em toda a sua extensão; e na Rua de S. Roque da Lameira, junto ao n.º 2279, numa extensão de aproximadamente 11 metros (dois lugares de estacionamento).

Já o condicionamento de trânsito com corte de via será implementado esta terça-feira, entre as 6 horas e as 15 horas, na Avenida 25 de Abril (no arruamento norte entre a Rua Fernando Moreira da Silva e a Praça das Flores); na Praça das Flores (no arruamento nascente, em toda a sua extensão e no arruamento norte, entre a Avenida 25 de Abril e a Rua de S. Roque da Lameira); e na Rua Prof. Ernesto Morais (em toda a sua extensão).

Haverá ainda um estreitamento de via, também entre as 6 horas e as 15 horas, na Avenida 25 de Abril, entre a Praça das Flores e a intersecção com a rotunda.