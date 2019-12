Sindicato denuncia trabalho precário no Via Catarina

Marta Neves Hoje às 16:37 Facebook

Mais de metade dos funcionários do centro comercial Via Catarina, no Porto, têm trabalho precário. A denúncia é do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal que, esta sexta-feira de manhã, realizaram uma ação de protesto em frente ao shopping.

De acordo com Luís Figueiredo, dirigente sindical, neste centro comercial "existem trabalhadores com sucessivos vínculos a uma determinada empresa quando na verdade estão a assegurar trabalho permanente, e ainda por cima vítimas de baixos salários".

A isto somam-se "horários desregulados compreendidos entre segunda e domingo, com falta de rotatividade nos regimes de folga, e ataque ao descanso nos domingos e feriados", faz saber o sindicato. "E o pior é que os trabalhadores sujeitam-se a trabalhar nestes dias , porque precisam desta esmola", frisou Luís.

Já a dirigente sindical, Cristina Monteiro, denunciou a precariedade de uma multinacional de roupa, "que paga 250 euros mensais a quem trabalha quatro horas diárias, e que não consegue arranjar um segundo part-time, porque folgas e horários são alterados na véspera".

"O Governo agravou a legislação laboral, aumentando a precariedade através de normas tão gravosas como o aumento do período experimental para 180 dias para trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração, o aumento da duração dos contratos de muita curta duração de 15 para 35 dias e já nesta legislatura, a manutenção das políticas de baixos salários", resumiu o sindicato.