"SINTOMA" a partir do plástico no Museu dos Clérigos

A arte de Ricardo Nicolau de Almeida faz-se do lixo. Em particular, do plástico que recolhe nas praias. Pode ser uma escova de dentes, a tampa de contentor, a base de uma cadeira, uma rede de pesca, um tacão que faz de nariz no rosto de um Pinóquio.

As ideias surgem consoante o material que encontra e em todas as peças há uma mensagem: a poluição dos oceanos. A partir desta quinta-feira, é possível conhecer o trabalho do artista na exposição "SINTOMA", no Museu dos Clérigos, no Porto.

A Irmandade dos Clérigos associa-se ao Dia Internacional dos Museus, que se comemora nesta quinta-feira, chamando a atenção para um dos problemas que mais afetam o ambiente a nível mundial. "SINTOMA" estará patente até ao dia 31 de outubro e deverá captar o interesse de milhares de pessoas, das mais variadas proveniências, dado o fluxo de turistas que todos os dias visitam o conjunto arquitetónico dominado pela torre e pela igreja. Amanhã, a entrada para a exposição é gratuita.