Siza rejeita entrar na polémica sobre nova ponte do metro

Proposta em que o consagrado arquiteto foi consultor ficou pelo caminho. Garante que respeitava a envolvente.

Álvaro Siza, autor do projeto da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP), disse ao JN que "não entra" na polémica sobre a nova ponte do metro sobre o Douro, para a segunda linha de Gaia. Além de ter referido que não conhece "as três propostas finalistas ao pormenor" para falar sobre elas, referiu que também a sua proposta - concorreu em parceria com Adão da Fonseca (autor da Ponte do Infante) - não foi escolhida.

"Como em qualquer concurso público, há um júri que escolhe as propostas que entende. Se houver um candidato que não concorde com a decisão, o que tem de fazer é apresentar recurso. É assim que as coisas funcionam", sublinhou Álvaro Siza, destacando que não alimenta polémicas. "O júri é que sabe qual a ponte necessária", acrescentou.