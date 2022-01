Skaters contribuíram na remodelação de parque no Porto

Os skates já rolam no piso do renovado Skate Park de Ramalde, no Porto. Inaugurado em novembro de 2019, o equipamento foi recentemente alvo de uma intervenção que permitiu ampliar e dotar o espaço de novas valências para a prática da modalidade. Segundo a Câmara, a opinião dos skaters foi tida em conta para o projeto de ampliação. O desenho é da responsabilidade do arquiteto e skater Francisco Lopez e a obra custou à autarquia 140 mil euros.

Segundo a informação disponível no site da Autarquia, aos 950 metros quadrados iniciais do Skate Park, somam-se agora mais 600 metros quadrados, perfazendo um total de 1550 metros quadrados. O recinto conta agora com bancos, papeleiras e iluminação reforçada.

"Quando fizemos a primeira fase [de construção] foi um sucesso imediato, com milhares de pessoas a praticar desporto. Por isso, decidimos avançar com estas obras de ampliação, permitindo que a população possa aproveitar esta zona e toda a sua envolvência", afirmou Rui Moreira, citado no site da Autarquia, destacando "a muito boa relação" entre os atletas e a vizinhança.



"As pessoas gostam de ver movimento durante o dia e à noite. Tem sido uma integração plena, de um espaço que estava abandonado", frisou o autarca, avançando que no Parque Desportivo de Ramalde, onde está integrado o Skate Park, está ainda "prevista a construção de um parque infantil, para usufruto da população local".



Pelo Skate Park de Ramalde passam, em média, cerca de 200 praticantes todos os dias. Para Catarina Araújo, vereadora do Desporto e Juventude da Câmara do Porto, os números mostram que o equipamento "tem conhecido uma fortíssima dinâmica desde a sua abertura".



"Este investimento da Autarquia supera todas as expectativas. Trata-se de um equipamento já há muito procurado e desejado pela comunidade, e que finalmente o tem para poder praticar e evoluir", acrescentou a vereadora e presidente do conselho de administração da empresa municipal Ágora - Cultura e Desporto do Porto.