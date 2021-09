"Só abriram a Feira da Vandoma por causa das eleições"

Ana Correia Costa Hoje às 00:17 Facebook

Comerciantes criticam demora da Câmara a reabrir mercado de usados na Avenida 25 de Abril, no Porto.

"Este presidente não gosta de feiras. Se não houvesse eleições, isto estava fechado, pode ter a certeza. Só abriu agora por causa do dia 26, e Deus queira que não feche depois das eleições", clamava Carlos Correia, um dos comerciantes que no sábado de manhã voltaram a vender na Feira da Vandoma, interdita há ano e meio por conta das restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Feira da Vandoma Foto: Amin Chaar / Global Imagens

Ali, explica-se a reabertura tardia da feira - no Porto, as restantes, excetuando também a do Cerco, já tinham sido retomadas há vários meses - com a contagem decrescente para as eleições autárquicas, mas não será na Vandoma que Rui Moreira poderá contar com votos que o reelejam para novo mandato à frente da Câmara.

"É o único presidente que vai ter no currículo que acabou com a feira nas Fontainhas", ironizava o feirante, que vende na Vandoma há 30 anos e condena a transferência do mercado para a Avenida 25 de Abril, perto da Praça das Flores e longe da Baixa, zona onde sempre funcionou. "Agora [Rui Moreira] vai arranjar um motivo qualquer para mudar a feira daqui, de certeza. Para mim, o objetivo é acabar com ela", indigna-se Carlos Correia.

Turistas não visitam

Feira da Vandoma Foto: Amin Chaar / Global Imagens

"Uma rua não é sítio de feira", critica Margarida Silva, contando que "havia muito mais gente a vender" sob a ponte do Infante. "Fontainhas é um lugar turístico, mas para aqui não é fácil virem turistas, porque isto não é o centro do Porto", lembra a feirante, que, à semelhança de todos os comerciantes ouvidos pelo JN, acredita que a reabertura da Vandoma já no final do verão foi apenas motivada pela aproximação das autárquicas.

"Só abriram por causa das eleições, e nós sabemos disso. Se quisessem abrir, já tinham aberto há muito tempo", protesta Margarida Silva, que considera "um desrespeito" não lhes ter sido comunicada a data de reabertura. "Muita gente faltou porque não sabia. Fomos apanhados de surpresa. Saiu no jornal, e fomos dizendo uns aos outros", conta, a apontar os "tantos lugares vazios" de quem não montou banca.

Feira da Vandoma Foto: Amin Chaar / Global Imagens

"Conforme nos avisaram do cancelamento por email, também podiam ter avisado agora, para estarmos todos precavidos", concorda Eduardo Correia, para quem a reabertura "a meia dúzia de dias das eleições é duvidosa". Para o comerciante, a Vandoma "já poderia ter aberto em junho ou julho. Daqui a pouco começa a chover, e isto com chuva não interessa a ninguém".

Tal como Dorinda Silva, Licínio e João Costa, também Manuel e Manuela Pinto falam numa "abertura muito esquisita, por as eleições estarem perto". "Quando acabarem as eleições, acaba a feira. É certinho", vaticina Manuela.