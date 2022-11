Só os filhos os fazem esquecer a vergonha de pedir comida

Pedidos de ajuda de famílias disparam no Porto. Donativos diminuíram de tal forma que associações admitem que respostas podem começar a falhar.

Há pais e mães a deixar de comer para dar aos filhos. Só esquecem a vergonha quando as refeições para os mais pequenos falham. É nessa altura que pedem ajuda, sempre por telefone e com alguém a chorar do outro lado. No Grande Porto, há centenas de famílias com crianças que não conseguem suportar o aumento dos preços e só conseguem alimentar-se com a ajuda de associações. A situação é transversal a todo o país: pagas as contas da água, luz, gás e renda ou prestação da casa, pouco ou nada sobra para as refeições.

É através de associações de solidariedade que as famílias garantem algum mantimento mas, se os donativos não aumentarem, as próprias instituições admitem que as respostas podem falhar num futuro próximo. A situação é de tal forma preocupante, que Francisco Duarte, voluntário e coordenador na associação Porta Solidária, do Centro Social da Paróquia Senhora da Conceição, no Porto, receia que um dia a comida não chegue para toda a gente.