Socialista Rui Lage apela a que se acabe ou reformule o Conselho Municipal de Cultura

Rui Lage, do PS, apelou esta segunda-feira, à noite, a que se "acabe ou reformule" o Conselho Municipal de Cultura do Porto, que diz "estar desaparecido em combate desde abril de 2021". O apelo foi feito durante a Assembleia Municipal, na qual o grupo afeto a Rui Moreira viu aprovada uma proposta de "congratulação" pela política municipal levada a cabo na Cultura e a CDU considerou "sem rumo" a governação do Executivo no setor.

A assembleia extraordinária realizou-se a pedido do PS e teve como ponto único a Cultura. Durante cerca de três horas, as forças partidárias apresentaram propostas e esgrimiram argumentos. Rui Lage, o primeiro orador, elogiou várias ações de Rui Moreira, como o ressurgimento do Rivoli e a anunciada reabertura do Batalha, mas também fez críticas, nomeadamente quanto aos livros e à literatura, qualificando como "muito pobre o saldo da governação nesta área".

Mais tarde, após a intervenção inicial, Rui Lage referiu que o Conselho Municipal de Cultura "está desaparecido em combate desde abril de 2021" e que "nem sequer cumpre os serviços mínimos" Apelou, por isso, a "que se acabe ou reformule o Conselho". Quando usou da palavra, Rodrigo Passos, do PSD, também fez menção à "reforma" do Conselho Municipal de Cultura.

Após elencar uma lista de iniciativas tomadas ao longo dos mandatos, desde o programa "Cultura em Expansão" até uma série de investimentos em bolsas e residências artísticas, passando pelo apoio a festivais e espetáculos, como o Primavera Sound, o FITEI e o Mimo, Rui Moreira afirmou que o impacto destas medidas é "incalculável".

"Podemos fazer mais e melhor. Como portuenses é isso que queremos. É bom que nos tragam sugestões. Mais e melhor é a missão da Cultura, que se pretende transformadora e inovadora", referiu, anunciando para breve uma exposição assente na coleção das obras de arte da Câmara e um projeto de bibliotecas "errante" também a desvendar proximamente. Em Costa Cabral ficará a Seiva Trupe, assim como uma proposta musical.

Na fase da votação, o PS viu ser aprovada a sua proposta de recomendação referente ao plano de promoção dos livros e da leitura.