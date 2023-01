Sol brilhou nas Fontainhas, mas o medo ainda lá mora

Adriana Castro Hoje às 08:56 Facebook

Força da água abriu buraco em muro que sustenta bairro no Porto. Moradores pedem ajuda para recuperar casas danificadas pela chuva. Proteção Civil avança com trabalho na escarpa.

No bairro fazem-se contas aos prejuízos e tenta-se arranjar o que é possível Foto: Amin Chaar/Global Imagens

Pelas paredes da casa de Rui Monteiro ecoam os gritos de Arminda Ferreira. A água bloqueia a entrada e encurrala a vizinha de 90 anos. Expressa o desespero com a voz. Tal como a casa no Bairro do Munhoz, nas Fontainhas, no Porto, também a vida da idosa está virada do avesso. Maria Teresa Almeida refugia-se com o marido, Rui, e o filho de 20 anos no sótão improvisado, enquanto a água cobre os móveis. "Dormi num colchão ensopado. Viver assim é horrível", desabafa Teresa, de 53 anos.