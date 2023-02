Soluções para a falta de habitação no Porto em debate

JN Hoje às 11:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O problema da falta de habitação no Porto estará no centro da conferência/debate que se realiza nesta sexta-feira, às 15 horas, no Ateneu Comercial. As cooperativas serão uma das soluções em destaque, na sessão organizada pela Associação Cívica + Porto.

Rio Fernandes, geógrafo e professor catedrático da Faculdade de Letras do Porto, Paulo Morais, professor da Universidade Portucalense e ex-vice presidente da Câmara do Porto, que tutelou a Habitação, e Manuel Correia Fernandes, arquiteto, também professor catedrático (aposentado) e ex-vereador do Urbanismo, serão os oradores.

A conferência "Habitação/Cooperativas urgem" tentará apontar caminhos para colmatar a falta de habitação na cidade do Porto.

PUB

A Associação Cívica + Porto assume-se uma "instituição apartidária", que tem na habitação e na coesão social as suas principais bandeiras. "O objetivo não é a crítica pela crítica, mas sim dar contributos, abrindo o debate à sociedade civil, envolvendo a academia e os responsáveis políticos", sublinha o presidente da associação, António Fonseca.

Nesse sentido, estão a ser preparadas outras conferências para os "próximos tempos".