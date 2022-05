Sonae inaugurou hotel cinco estrelas na Baixa do Porto

Miguel Amorim Ontem às 23:20 Facebook

O Hotel Editory Boulevard Aliados Porto, no coração da Invicta, teve, esta quinta-feira, a sua inauguração oficial, numa cerimónia que contou com muitos convidados, entre eles o autarca Rui Moreira. A unidade hoteleira, que representa um investimento de 20 milhões de euros por parte da Sonae, é da gama cinco estrelas e tem a particularidade de ligar os Aliados à Rua do Almada.

Pedro Capitão, administrador da Hotelaria Sonae Capital, mostrou-se "confiante" no volume de negócios para este ano, perspetivando, a nível do grupo, "igualar o volume de 2019, na pré-pandemia". O Editory Boulevard Aliados tem 68 quartos e piscina exterior aquecida. Dispõe de salas de reuniões e tem no seu restaurante outro dos atrativos.

A localização é mais um fator-chave. Destinado a um segmento de luxo, beneficia da centralidade e da proximidade a pontos de interesse, como os bairros das artes ou a movida. Também na relação com a história e a arquitetura, o hotel marca pontos. Está classificado como parte de um conjunto de interesse público, posicionado entre a Avenida dos Aliados, cuja traça remonta ao século XIX, e a artéria do Almada, do século XVIII.



O presidente da Câmara, Rui Moreira, desejou as "maiores felicidades" à equipa da Sonae, que demonstra a "resiliência das gentes do Norte", salientando que a Baixa portuense deixou de ser um "buraco negro", como acontecia antes da reabilitação, para tornar-se num "sítio aprazível", que recuperou a "dinâmica" de outrora.

Para além da nova jóia no centro citadino, Pedro Capitão lembrou que a marca Editory conta com hotéis na Ribeira, Boavista (Porto Palácio) e na Rua Firmeza. Para a primavera do próximo ano está prevista a inauguração de uma nova unidade, também na Firmeza.