Sport defende mudança de localização da marina do Freixo no Porto

O Sport Clube do Porto desafiou a Câmara e a APDL - Administração dos Portos de Douro, Leixões e Viana do Castelo a "trabalhar de imediato" na relocalização da marina do Freixo, após o equipamento ter sofrido estragos consideráveis devido ao mau tempo.

Em comunicado, o clube que é o concessionário daquele equipamento destaca os "inúmeros estragos causados pela subida de caudal do rio Douro", lembrando que a atual localização está longe de ser a ideal. Para o Sport, a "situação atual, de confluência dos rios Douro, Tinto e Torto, mostra-se insustentável e demasiado perigosa para pessoas e bens".

"Ainda há poucas semanas, durante uma situação extrema, também ocorreu o afundamento de algumas pequenas embarcações e a destruição de cais flutuantes. Constatamos que muito há a fazer para corrigir erros atuais e passados, aprendendo com a descoordenação mais uma vez provada, pelo que se exigem medidas urgentes para evitar situações dramáticas e riscos materiais e humanos perfeitamente solucionáveis", diz o comunicado.

O mau tempo deste final de semana levou a que se acumulassem na marina do Freixo muitos detritos arrastados pelo Douro. O Sport aponta críticas à "descoordenação e inoperacionalidade de meios de proteção civil e socorro" e indica que "a gestão do fluxo de água foi errada".

"Ressalva-se a Câmara Municipal do Porto, que foi a única entidade a colocar meios operacionais e incansáveis trabalhadores no apoio à resolução da situação de crise na Marina do Freixo", observa o Sport.