STCP altera horários nos próximos fins de semana

A STCP vai reduzir a oferta de transporte em 10% nos próximos sábados, domingos e feriados. E nas vésperas de feriado, a operadora de transporte público vai cumprir o horário das férias escolares. Os elétricos e o Museu do Carro Elétrico também vão sofrer redução de horários.

Nas tardes dos fins de semana de 28 e 29 de novembro e de 5 e 6 de dezembro, bem como nas tardes dos feriados de 1 e 8 de dezembro, a STCP irá suspender as linhas de 207, 208, 209, 304, 403, 503, 707, 900 e ZC. Nas vésperas de feriado (dias 30 de novembro e 7 de dezembro), o horário praticado pela operadora será o de "Férias Escolares". Nesse caso, nenhuma linha será suprimida. A empresa aconselha a consulta dos horários respetivos nas paragens, pelo site www.stcp.pt ou através da linhaazul@stcp.pt.

Também os elétricos históricos do Porto, à semelhança dos fins de semana anteriores, deixam de circular às 13 horas nos dois próximos sábados, domingos, feriados e vésperas de feriado (do dia 28 de novembro a 1 de dezembro e do dia 5 a 8 de dezembro).

Ainda assim, garante a empresa, "houve a preocupação de garantir soluções de mobilidade alternativa através de outras linhas STCP, assegurando-se assim a oferta de transporte público no Porto, Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo". Ou seja, todas as linhas suspensas nas tardes de fim de semana e feriados têm alternativas viáveis. Exemplo disso é a 207, cujo percurso se inicia em Campanhã e termina no Mercado da Foz. As linhas 400, 200 e 504 representam alternativas à viagem.

No que diz respeito ao Museu do Carro Eléctrico, o espaço também encerrará às 13 horas de sábados, domingos e feriados. Nas vésperas de feriado, segundas-feiras, (30 de novembro e 7 de dezembro), ficará totalmente encerrado.

Baixa procura

A empresa justifica a alteração não só pelas medidas impostas na região pelo Estado de Emergência em vigor, mas também pelos reduzidos níveis de procura constatados nos fins de semana anteriores, nos períodos após as 13 horas, em que está decretada a proibição de circulação em espaços e vias públicas.

"Verificaram-se quebras na ordem dos 70%, em termos de procura nos referidos períodos, e os ajustes a serem efetuados são apenas na ordem dos 10%, penalizando ao mínimo os clientes da principal operadora da Área Metropolitana do Porto", esclarece a STCP em comunicado.