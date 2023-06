STCP apoia idas à praia com horários de verão a partir de sábado

João Nogueira Hoje às 10:48 Facebook

Com o fim do ano letivo e o início das férias escolares, os horários da maioria das linhas da STCP passa a operar com horários de verão a partir de sábado, 17 de junho. Reforço de alguns horários asseguram idas à praia.

Com o fim das aulas, as deslocações habituais mudam e as linhas da rede de autocarros do Porto passam a dar apoio nas idas à praia e nas deslocações sazonais.

Nesse sentido, o acesso às praias é reforçado com o prolongamento das linhas 200 e 203. O Castelo do Queijo, no Porto, deixa de ser a última paragem destas linhas, que são prolongadas até à Praça Cidade Salvador, em Matosinhos.

Ao fim-de-semana, passa a efetuar-se o serviço na linha ZF (Estação de Valadares- Francelos) e também são reforçadas neste período as linhas 205, que ligam Campanhã e Castelo do Queijo, e a 906, que liga a Trindade à Madalena.

A ligação entre São Bento e o Mercado de Matosinhos assegurada pela linha 500 também vai ser reforçada nos dias úteis, dando resposta à procura de passageiros locais e turistas.

A linha 3M, entre a Avenida dos Aliados e o Aeroporto, passa a efetuar-se a cada 30 minutos a partir das 3 horas da madrugada.