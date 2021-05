STCP avança com reforço de autocarros em 12 linhas

Adriana Castro Hoje às 11:23 Facebook

A STCP vai colocar mais autocarros a circular no Porto, reforçando 12 das suas linhas. Este aumento da oferta deve-se ao "aumento considerável no número de passageiros diários", na sequência do desconfinamento, e servirá para garantir "a manutenção das condições sanitárias".

O reforço avança esta segunda-feira e funcionará nos dias úteis nas linhas 200, 201, 203, 204, 205, 207, 208, 305, 703, 800, 801 e 907.

Haverá ainda um aumento de lugares oferecidos na Linha 600 "com recurso exclusivo a veículos articulados, aos dias úteis, no horário diurno atualmente praticado".

"Este reforço transitório, que foi acordado para um período mínimo de 70 dias úteis, está previsto apenas para os dias úteis dos horários "normais", sendo o período em que se verificam lotações de passageiros que justificam necessidade de maior oferta. Aos fins de semana e nos horários de férias escolares estes reforços não se aplicam", esclarece a STCP.

Fundo Ambiental

Através do protocolo formalizado entre a Área Metropolitana do Porto e o Fundo Ambiental, Ministério do Ambiente e Ação Climática, haverá ainda um reforço extra na rede da STCP através da contratação de operadores privados (Maia Transportes, União Transportes dos Carvalhos, Auto-Viação Pacense, VALPI e Caima). Estas empresas vão operar nas linhas 403, 705, 900, 601, 706, ZC, 604, 707, ZF, também apenas nos dias úteis.

"As viaturas para as linhas contratadas irão apresentar a imagem e marca STCP, para melhor compreensão dos clientes e identificação das linhas", ressalva a operadora.