STCP com horário de férias escolares a partir de segunda-feira

A STCP vai adotar, a partir de segunda-feira e até 2 de janeiro, o horário de férias escolares, com exceção das linhas 900P, 900G, 901, 902, 903, 904, 905, 906 e 907, que servem Vila Nova de Gaia e que continuarão com o horário normal até 22 de dezembro.

"A opção pela organização semestral do ano letivo foi adotada pela generalidade dos agrupamentos escolares do concelho de Vila Nova de Gaia que, neste caso, iniciam as férias de Natal no dia 23 de dezembro, mantendo-se, por isso, o horário normal nas linhas STCP que operam neste município", justifica a operadora. A partir de dia 23, toda a rede estará em horário de férias escolares.

A empresa informa, ainda, que na véspera de Natal os autocarros vão circular com o horário normal de sábado até às 18 horas. "A partir dessa hora é assumido um horário especial, com a recolha gradual das viaturas até às 21 horas", acrescenta. Entre as 21 horas e a 1 da manhã, o serviço noturno será reduzido a 11 linhas, assegurando "as principais ligações entre os seis concelhos onde a STCP tem operação (Porto, Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo): 200, 205, 502, 600, 602, 700, 701, 702, 800, 901 (entre a Trindade e a Cabine) e 905".

A partir da 1 horas e até às 6.30, a Rede da Madrugada estará a operar com cinco linhas: 4M - 5M - 7M - 10M - 13M, com a habitual frequência de hora a hora.

No domingo, 25 de dezembro, todas as linhas de autocarro começam o serviço mais tarde do que o habitual - 7 horas - e irão praticar o correspondente horário de domingos e feriados.

Quanto aos elétricos, na véspera de Natal, a linha 1 tem a última partida do Infante às 17 horas. Meia hora mais tarde, realiza-se a última viagem com origem no Passeio Alegre e término em Massarelos, no Museu do Carro Eléctrico.

No dia 25, o serviço começa às 14.30 horas, com partida do Infante.

Todos os horários estão disponíveis no site da STCP.