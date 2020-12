STCP com horário de sábado e Metro até às 23 horas no último dia do ano

JN/Agências Hoje às 15:17 Facebook

No último dia do ano, o horário de operação da STCP vai ser igual ao de sábado e não haverá serviço durante a madrugada. O metro irá circular até às 23 horas esta quinta-feira.

A STCP explica que ajustou os horários dos seus autocarros no seguimento da renovação do Estado de Emergência e da "reduzida procura prevista" para os próximos dias, sendo que esta quinta-feira, o último dia do ano, os autocarros da rede vão operar com o horário de sábado.

Já esta sexta-feira, dia 1 de janeiro, o serviço de madrugada não se vai realizar e a partir das seis da manhã entra em vigor o horário de "domingos e feriados", com uma redução de oferta após as 13 horas em algumas linhas. Quanto à rede de elétricos, a operadora afirma que vão funcionar com o habitual horário e com recolha pelas 19 horas no dia 31 de dezembro, sendo que na sexta-feira o serviço estará suspenso.

Nos dias 2 e 3 de janeiro (sábado e domingo) os horários da rede de autocarros permanecem sem alterações, mantendo-se a redução de oferta a partir das 13 horas.

Horários da Metro do Porto

Também a Metro do Porto anunciou que, nas diversas linhas da rede, as últimas partidas no dia 31 de dezembro têm lugar "cerca das onze da noite".Na última noite do ano, o Metro do Porto funciona apenas até às 23 horas, em linha com as restrições à mobilidade em vigor ao abrigo do estado de emergência", refere. "

Na sexta-feira, a operação do Metro será "idêntica à dos feriados", tendo inicio às seis da manhã. Nos dias 2 e 3 de janeiro, estará disponível a oferta normal, com "todas as viagens em veículos simples".

A operadora adianta que retomará a sua operação habitual na segunda-feira, dia 4 de janeiro.