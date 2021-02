STCP com menos autocarros na rua a partir de segunda-feira

Hugo Silva Hoje às 10:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A STCP vai reduzir a oferta de autocarros no Grande Porto a partir de segunda-feira, dia 22, justificando a decisão com o decréscimo da procura devido à situação de confinamento. A redução de será de 19% nos dias úteis.

"Com a renovação do estado de emergência até dia 1 de março, a continuidade do confinamento geral e do teletrabalho, bem como a permanência dos estabelecimentos de ensino encerrados, constata-se que a população com necessidade de circulação e utilização de transportes públicos é menor", argumenta a operadora pública.

A empresa garante que "os ajustes foram desenhados tendo em conta os 2/3 da lotação máxima permitida por veículo, continuando a STCP a prestar um serviço de transporte público de qualidade e confiança, garantindo a segurança de todos", nos seis concelhos onde opera: Porto, Gaia, Matosinhos, Gondomar, Maia e Valongo.

De acordo com um comunicado da STCP, serão implementadas as seguintes alterações nas 58 linhas que constituem a oferta da rede diurna da empresa:

- 33 linhas vão manter o horário atual (denominados nas paragens como "normal", "verão/agosto" ou "férias escolares");

- redução de oferta em 23 linhas;

- linhas 206 e 304 vão alterar a frequência para o denominado horário de "domingo";

PUB

- linha 508 mantém os horários de "verão/agosto", mas é-lhe retirada a variante de Esposade;

- 20 linhas vão adotar o horário de "sábado" (200, 205, 207, 300, 301, 305, 400, 401, 402, 403, 503, 506, 600, 601, 805, 900, 901, 902, 904, 906;

- linhas 704 e 907 vão ter aumento de oferta, pois apresentam pontualmente autocarros próximos da lotação máxima em algumas viagens.

A STCP garante que, apesar destas alterações, manterá uma monitorização permanente do serviço, podendo fazer ajustes ao serviço, sempre que necessário.

"No início de janeiro, viajaram na STCP uma média diária de 176 mil passageiros, aos dias úteis e, agora em fevereiro, o número médio de clientes diários é de 94 mil, o que se traduz numa redução na procura de cerca de 47%", sustenta a operadora, acrescentando que a descida neste ano tem sido constante, acentuando-se com o fecho das escolas.