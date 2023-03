STCP com menos autocarros na rua entre 3 e 16 de abril

JN Hoje às 10:57 Facebook

A STCP vai reduzir a oferta de autocarros na Área Metropolitana do Porto entre 3 e 16 de abril, assumindo os horários de férias escolares, devido à pausa letiva da Páscoa. Entre 3 e 6 de abril, as linhas que servem Gaia mantêm o horário normal.

O horário de férias escolares reduz a oferta durante os dias úteis, sendo que aos fins de semana já há menos autocarros nas ruas.

A STCP salvaguarda que na Sexta-Feira Santa, 7 de abril, será implementado o horário de sábado, "o que permitirá uma maior oferta de viagens face à tabela horária que habitualmente é praticada nos feriados (domingo)".

"Com o regresso das aulas em todos os concelhos, no dia 17 de abril, a Rede STCP retomará o horário normal", acrescenta a empresa, que também anunciou mudanças nas linhas de elétrico.

"Os elétricos históricos alteram a oferta já este domingo, com o serviço a ser realizado até mais tarde", referiu a operadora. Assim, o horário da Linha 1 (Infante - Passeio Alegre) começa às 9 horas e o da Linha 18 (Carmo - Passeio Alegre) às 9.45, com partidas do Infante e Carmo e frequências de 20 e 30 minutos, respetivamente.

"A última viagem diária de cada uma destas linhas tem o destino de Massarelos, paragem em frente ao Museu do Carro Eléctrico, e tem como horário de partida 20.35 (Infante) e 18.45 (Carmo)", acrescenta a STCP.

Todos os horários podem ser consultados no site da empresa.