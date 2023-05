STCP com serviço especial para a Queima das Fitas

João Nogueira Hoje às 12:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Com o arranque da Queima das Fitas dos Porto neste fim de semana, a STCP vai acionar o serviço especial Vaivém e reforçar as linhas 200 e 205, que vão estar em funcionamento durante toda a madrugada.

Serão dois vaivéns entre as 20 e as 7 horas da manhã, que irão realizar, diariamente, entre 80 e 100 viagens, em autocarros de grande capacidade.

"O serviço Vaivém conta com mais viagens entre a Trindade/Hospital de São João e o Queimódromo e as linhas regulares que servem aquela zona terão prolongamentos e um acréscimo de viagens e capacidade com o objetivo de melhorar o serviço aos estudantes e aos passageiros habituais", pode ler-se em comunicado.

PUB

Além deste serviço especial, as linhas 200 e 205 também vão ser reforçadas, e vão operar ao longo de toda a madrugada, entre a 1 e as 6 horas.

A linha 200, vai partir do Bolhão e será prolongada até à Rotunda da Anémona (habitualmente termina no Castelo do Queijo, em Matosinhos), entre as 19 e as 8 horas.

Ao regressar, a paragem final desta linha será nos Aliados, o que permite aos utilizadores fazer transbordo para outras linhas que chegam aos seis concelhos do Grande Porto.

Já a linha 205 vai estar a operar entre a Anémona e a Areosa, com uma frequência de 25 minutos.

No fim de semana, além da linha 205, também as 500 e 502 as linhas começam o serviço mais cedo e com mais viagens até as 7 horas.