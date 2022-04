STCP com "vaivéns especiais" durante a Queima das Fitas

JN/Agências Hoje às 17:40 Facebook

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vai ter "vaivéns especiais" durante a Queima das Fitas, que decorre de 1 a 7 de maio, entre a Trindade/Hospital de São João e Queimódromo.

Este serviço de "Vaivém da STCP" vai estar disponível ao longo de toda a noite e madrugada, constituindo-se como um acréscimo à operação regular, adiantou a operadora, em comunicado.

"Com este serviço, a STCP volta, não só, a promover a proteção ambiental, através do transporte coletivo de passageiros em autocarros movidos a gás natural, situação que possibilita aos passageiros uma mobilidade mais eficiente, sustentável, confortável e inteligente, mas também o de assumir um papel de intervenção social ao posicionar-se como alternativa ao transporte individual, nomeadamente em resposta à campanha "Se beber, não conduza" da ANSR [Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária]", referiu.

A presente edição da Queima das Fitas, que não se realizou nos últimos dois anos devido à pandemia de covid-19, abre as portas às 20 horas com momentos adicionais de animação com o objetivo de cativar novos públicos, motivo pelo qual a STCP reforça a oferta a partir das 19 horas.

O reforço acontecerá nas linhas do serviço regular 200 (Bolhão-Castelo do Queijo), 205 (Campanhã-Castelo do Queijo), 500 (São Bento-Matosinhos Mercado) e 502 (Bolhão-Matosinhos Mercado), que irão utilizar autocarros de grande capacidade (articulados ou de dois pisos), especificou a operadora. A linha 200 será prolongada à Praça da Cidade do Salvador (Rotunda da Anémona), a exemplo do que acontece no Verão, acrescentou.

A STCP relembrou que continua a ser obrigatório a utilização de máscara de proteção individual.

Contactada pela Lusa, a Metro do Porto adiantou que, à semelhança da STCP, vai ter uma "operação especial" nestes dias, estando a ultimar os seus termos.