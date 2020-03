STCP diz assegurar as "melhores condições" para trabalhadores e população

JN/Agências Hoje às 22:07 Facebook

O presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) garantiu esta terça-feira que a operadora vai continuar a assegurar as "melhores condições de segurança e serviço" aos trabalhadores e à população.

Em comunicado, Manuel Queiró começa por expressar "profundo apreço" pelo trabalho desempenhado por todos os trabalhadores da empresa que "combatem diariamente na linha da frente esta pandemia que assola o mundo".

"Por poucos que sejam os que neste momento precisem de recorrer a ele [serviço da STCP], é devido um reconhecimento pela entrega e desprendimento que os seus motoristas revelam, ao não deixarem de assegurar a sua continuidade", refere Manuel Queiró.

O responsável da STCP adianta ainda estar a acompanhar atentamente a evolução do surto de Covid-19 e que, por enquanto, a empresa vai continuar a assegurar as "melhores condições de segurança e serviço" aos trabalhadores, bem como à população.

"Acredito que em devido tempo tudo irá voltar à normalidade e estou certo de que a STCP continuará a estar à altura do esforço que lhe está a ser exigido, contribuindo assim para ultrapassar esta batalha", conclui.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

Dos casos confirmados, 242 estão a recuperar em casa e 206 estão internados, 17 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos.

O boletim divulgado pela DGS assinala 4.030 casos suspeitos até hoje, dos quais 323 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

De acordo com o boletim, há 6852 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Atualmente, há 19 cadeias de transmissão ativas em Portugal, mais uma do que no domingo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou uma reunião do Conselho de Estado para quarta-feira, para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

O Governo também anunciou o controlo de fronteiras terrestres com Espanha, passando a existir nove pontos de passagem e exclusivamente destinados para transporte de mercadorias e trabalhadores que tenham de se deslocar por razões profissionais.

O Governo declarou hoje estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.