STCP e Metro do Porto com horários especiais no Natal

A STCP e a Metro do Porto anunciaram horários especiais para o Natal. No dia 24, e tendo em conta a expectável redução na procura, a operadora rodoviária vai operar com o horário do sábado, apresentando uma redução de oferta após as 13 horas em algumas linhas e com a recolha gradual das viaturas a ser realizada entre as 18 e as 20 horas. É precisamente a essa hora que serão feitas as últimas partidas em todas as linhas de metro, na véspera de Natal.

No dia seguinte, o serviço será retomado às 9 (e não às 6, como é hábito).

Na STCP, entre as 20.30 horas de dia 24 e a uma da manhã de dia 25 vão manter-se em funcionamento oito linhas, "estando assim asseguradas as principais ligações entre os seis concelhos onde a STCP circula (Porto, Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo)", garante a empresa.

Estarão na rua as linhas 502 (Bolhão/Matosinhos), 702 (Bolhão/Travagem), 600 (Aliados/Maia [Barca]), 800 (Bolhão/Gondomar), 602 (Cordoaria/Aeroporto [Via Padrão Moreira]), 901 (Trindade/Valadares), 700 (Bolhão/Campo) e 905 (Bolhão/Monte da Virgem).

"Cada uma destas linhas vai realizar o seu trajeto com uma única viatura, ao longo deste período", salvaguarda a STCP, acrescentando que o serviço de madrugada (de 24 para 25 de dezembro), também não vai realizar-se.

No dia 25, os autocarros saem para a rua mais tarde (pelas 7 horas) e cumprem o horário de domingos e feriados, com redução de oferta após as 13 horas nas linhas 207, 208, 209, 304, 403, 503, 807, 900 e ZC.

A STCP diz que os horários de fim de ano serão divulgados na próxima semana. Já a Metro anunciou que no dia 31 de dezembro os veículos circularão no horário normal de dia útil e a 1 de janeiro em horário de feriado.