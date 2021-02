STCP reduz oferta aos fins de semana

Adriana Castro Hoje às 18:23 Facebook

Aos sábados e domingos, e a partir das 17 horas, a STCP vai diminuir a oferta da maioria das suas 58 linhas, antecipando o "Horário Noturno". O ajuste da operação vai manter-se enquanto vigorarem as restrições de circulação. A alteração entra em vigor este sábado.

À semelhança do que já foi feito à operação da STCP durante a semana, a operadora arranca este sábado com o "Horário de Contingência", reduzindo a operação da maioria das suas 58 linhas aos fins de semana partir das 17 horas.

Devido à alteração da operação, oito das linhas (Linhas 207, 208, 209, 304, 403, 503, 900 e ZC) que, desde dezembro, se encontravam suprimidas após as 13 horas aos sábados, domingos e feriados, vão estender o horário e vão realizar os seus percursos habituais até perto das 17 horas. As Linhas 206, 302, 303, 601, 603, 604, 700, 703, 705, 706, 803, 804, 805, 806 mantêm o serviço atual, tal como as lque fazem parte da Rede de Madrugada.

A empresa informa que aos sábados, o número médio atual de passageiros na STCP é de 30 mil, quando a média diária de outubro rondava os 90 mil. Fevereiro teve, aos domingos, uma média na ordem dos 20 mil clientes transportados pela STCP, quando, em outubro, viajavam nos autocarros da empresa quase 60 mil pessoas/dia.