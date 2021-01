STCP reduz oferta em cerca de 12% a partir de segunda-feira

JN/Agências Hoje às 16:00 Facebook

A Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) vai reduzir a oferta em cerca de 12% nos dias úteis a partir de segunda-feira, sendo que a operação dos elétricos históricos já se encontra suspensa, anunciou esta sexta-feira a empresa.

Em comunicado, a operadora refere que esta alteração surge devido ao regresso do dever de recolhimento domiciliário, ao encerramento de várias atividades económicas e ao retorno ao teletrabalho, entre outras medidas aplicadas no seguimento do novo estado de emergência.

De acordo com o definido, nos dois próximos fins de semana a oferta STCP mantém-se sem alteração face aos anteriores, com a atual redução de serviço a partir das 13 horas em nove linhas - 207, 208, 209, 304, 403, 503, 707, 900 e ZC.

Haverá, contudo, uma exceção para o dia 24 de janeiro, por causa das eleições presidenciais, e em que a STCP irá trabalhar com o horário de "domingos e feriados", mantendo "a oferta a 100% em todas as 69 linhas de autocarro, de modo a responder às necessidades dos seus clientes e de, assim, auxiliar os seus passageiros na livre deslocação para exercício do direito ao voto".

Relativamente às três linhas de elétrico da cidade do Porto (1, 18 e 22), a sua suspensão entrou esta sexta-feira em vigor.

A STCP garante que existem, no entanto, soluções de mobilidade alternativa na rede STCP em modo autocarro, de forma a garantir a oferta de transporte público nessas zonas da cidade.

O Museu do Carro Elétrico também está encerrado no âmbito do novo período de confinamento, que teve início à meia-noite desta sexta-feira.

As novas medidas tomadas pelo Conselho de Ministros para controlar a pandemia de covid-19, entre as quais o dever de recolhimento domiciliário, entraram em vigor à meia-noite desta sexta-feira, tendo como grande exceção ao primeiro confinamento o facto de as escolas permanecerem abertas em todos os graus de ensino.