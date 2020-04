STCP reforça desinfeção dos autocarros e muda horários

Marisa Silva Hoje às 17:02 Facebook

A partir de segunda-feira, toda a rede da STCP vai ter novos horários para respeitar a lotação máxima de segurança em cada viagem. Empresa reforça ainda desinfeção das viaturas.

De acordo com a STCP, o "horário de contingência" continuará a garantir a mobilidade nos seis concelhos onde opera a transportadora, mas com "com ajustes diferenciados de oferta consoante as linhas" e uma redução de 35% no número de viagens nos dias úteis.

Assim, atendendo à "redução drástica da procura", nos dias úteis entrará em vigor o horário definido para os domingos em 24 linhas. Trata-se da ZR, 201, 202, 204, 206, 208, 304, 400, 401, 402, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 601, 604, 805, 806, 902 e 904. Por sua vez, as linhas ZM, 207, 302, 303, 603, 804 e 907 terão um novo horário. Já a rede noturna "mantêm o horário habitual", sendo que nas restantes linhas continuarão a aplicar-se os horários de sábado nos dias úteis.

Para "assegurar o serviço de transporte público com uma menor probabilidade de exposição ao vírus Covid-19 por parte de passageiros e motoristas", a STCP vai ainda implementar "medidas adicionais de prevenção" com a "intensificação de ações de higienização e desinfeção das viaturas ao longo do dia, de modo a reduzir os potenciais riscos de contaminação". Em comunicado, a empresa recomenda que "as viagens de autocarro aconteçam somente por necessidade extrema"

"Cada motorista irá utilizar sempre uma viatura, devidamente limpa e desinfetada, com ponto de partida de uma das estações de recolha da empresa. No final do serviço, regressa ao local de origem, onde os autocarros passarão por um novo momento de desinfeção antes de serem atribuídos a um outro motorista e a novas viagens", explicou a STCP.

Em comunicado, a empresa adianta que o Museu do Carro Elétrico vai continuar encerrado e que o serviço de elétricos históricos está suspenso, "visto assumir uma vertente essencialmente turística".