STCP reforça frequências em várias linhas

JN Hoje às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A STCP reforçou, a partir desta segunda-feira, as frequências de horários em vária linhas, para ajustar ao previsível aumento de procura.

"As linhas de autocarro da STCP assumem a partir desta segunda-feira o denominado horário 'férias escolares/verão'. Com o fim do mês de agosto, este horário de transição traduz-se num reforço de frequências de diversas linhas da maior operadora de transportes públicos da Área Metropolitana do Porto e estará em vigor, aos dias úteis, até 9 de setembro", explica a empresa.

A operadora acrescenta que, no dia 12 de setembro, quando arranca o novo ano letivo, a operação regressa ao horário normal, "com um grande número de linhas de autocarro a ser reforçado em termos de frequência, nomeadamente nos horários aproximados à abertura e encerramento dos estabelecimentos de ensino".

Todos os horários estão disponíveis no site da empresa.