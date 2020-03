STCP reforça higienização e desinfeção nos autocarros

Ana Sofia Rocha Hoje às 19:25 Facebook

A medida de prevenção adicional, revelada esta sexta-feira à tarde, faz parte do plano de contingência da operadora de transportes públicos.

A STCP "avançou com um reforço adicional de higienização e desinfeção, enquanto medida preventiva face a possíveis situações de contágio de Covid-19, respeitando as diretrizes globais recomendadas pelas autoridades de saúde", adiantou a empresa num comunicado.

Nos autocarros, a STCP colocou em prática um procedimento de desinfeção geral do interior dos veículos por nebulização.

Estão ainda a ser implementados "mais momentos de desinfeção e higienização durante o dia", acrescentou a empresa. "Especificamente no início dos percursos no centro do Porto, a serem executados nos locais em que se verifica maior concentração de términos de linhas."

As medidas estendem-se também às instalações da empresa. Na estação de recolha de Francos e da Via Norte, nas instalações de Massarelos e da Torre das Antas está a ser realizado o controlo de temperatura corporal para aceder às instalações.

Além disso, está a registar-se o reforço de desinfeção por pulverização nas zonas mais expostas a contactos.