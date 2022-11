STCP reforça oferta de autocarros nos feriados de 1 e 8

Alfredo Teixeira Hoje às 12:43 Facebook

A STCP - Sociedade de Transportes Coletivos do Porto vai praticar na quinta-feira e também no dia 8 o horário normal de "sábado" e não o de "feriado", disponibilizando um maior número de viagens para as múltiplas linhas de autocarro. A medida coincide com o arranque oficial das festividades de Natal na cidade do Porto e que se concentram, a partir de amanhã, maioritariamente, nos Jardins do Palácio de Cristal.

Sendo dias utilizados pelas famílias para fazerem as suas compras de Natal ou apenas passear, os feriados de dia 1 (Restauração da Independência) e de dia 8 (dia da Imaculada Conceição, padroeira de Portugal) têm este ano nos Jardins do Palácio de Cristal diversas iniciativas, podendo os visitantes participar numa oficina da Tenda de Cristal, ouvir uma história na Tenda de Neve ou, até mesmo, fazer um pedido especial ao Pai Natal, e também fazer compras no Mercado de Natal. Para isso, a STCP garante que "a melhor opção de mobilidade será a utilização dos transportes públicos".

A pensar nisso, a maior operadora de transportes de passageiros da área metropolitana do Porto tem 10 linhas com percursos e paragens nas imediações do local: a 200 (Bolhão - Castelo do Queijo), a linha 201 (Aliados - Viso), a 207 (Campanhã - Mercado da Foz), a 208 (Aliados - Aldoar), a 302 (Circular Aliados - Damião de Góis), a 303 (Circular Praça - Constituição), a linha 501 (Aliados - Matosinhos/Praia), a 507 (Cordoaria - Mar Shopping), a 601 (Cordoaria - Aeroporto) e a linha 900P (Cordoaria - S. Bento).