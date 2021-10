STCP reforça serviço no Halloween

JN Hoje às 12:46 Facebook

A STCP vai reforçar diversas linhas de autocarro na noite de domingo e madrugada de segunda-feira, a pensar nas pessoas que querem deslocar-se para festejar o Halloween. A fiscalização também será reforçada.

"O reforço das linhas será feito através da utilização de autocarros articulados, aumentando a capacidade de lotação e através de um aumento de frequência em algumas linhas da madrugada", diz a operadora, que aconselha os passageiros a comprar e a carregar os títulos de viagem antecipadamente para evitar confusões.

O reforço especial no serviço noturno abrange as linhas 200, 600, 701, 702, 800, que terão autocarros articulados.

No serviço de madrugada, o reforço verifica-se entre as 3 e as 6 horas.

As linhas 4M, 5M, 8M e 12M serão reforçadas com autocarros articulados e terão uma frequência de 30 em 30 minutos.

As linhas 7M e 13M serão reforçadas com autocarros articulados.

A linha 11M será desdobrada entre o Hospital de S. João e os Aliados, no Porto, e terá uma frequência de 20 em 20 minutos.

"O Halloween ganha cada vez mais adeptos e a STCP tem verificado, ao longo dos anos, que esta data tem vindo a registar uma das maiores afluências de clientes na Rede da Madrugada", justifica a empresa.

"A STCP sugere aos seus clientes, de modo a facilitar toda a operação, a compra ou o carregamento antecipado dos títulos Andante. Relembra também a possibilidade de ser adquirido, nos autocarros, o denominado Bilhete a Bordo, com o custo por viagem de dois, sugerindo-se a compra com valor certo e sem trocos", acrescenta.