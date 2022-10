Subida da renda gera queixas nos bairros do Porto

Atualização de dados por parte da Câmara do Porto afeta 14 empreendimentos, escolhidos pela antiguidade. Parte dos residentes vê a fatura aumentar, contestando os novos valores.

O Falcão, no Porto, é um dos 14 bairros onde os inquilinos municipais vão pagar mais. Nesta zona de Campanhã, bastante populosa, quem foi abrangido contesta a subida dos valores. No interior do bairro, na Praceta Maestro Afonso Valentim, as queixas sobre o tema proliferam. Os avisos camarários têm chegado pelo correio. Há indignação e estranheza. "Vivo sozinha e não se justifica", desabafa Maria Estrela, uma das moradoras.

Ao JN, a Câmara do Porto explica que "não se trata de uma atualização de renda, mas sim de um processo de atualização de dados". Também é referido que dos quatro mil agregados que habitam nesses 14 bairros (Autarquia não forneceu localizações) "em mais de 60% não se registou qualquer alteração".