Subida das temperaturas cancela apoios previstos aos sem-abrigo no Porto

Chegaram a estar previstas para os próximos dias ações de apoio a pessoas em situação de sem-abrigo, como a entrega de sacos-cama e cobertores ou a abertura de estações de metro. Contudo, a atualização das previsões meteorológicas obrigou a cancelar os planos, uma vez que não se cumprem os critérios do regulamento do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA).

De acordo com os critérios do regulamento do NPISA, o plano de contingência só é ativado quando se preveem temperaturas mínimas abaixo dos 3 graus durante três dias consecutivos.

Até agora o cenário era de contingência. Mas segundo a Junta de Freguesia do Bonfim, a Proteção Civil "deu um passo atrás", uma vez que as temperaturas devem subir nos próximos dias.

Assim sendo, não se avançará com as ações de apoio no Porto, como a abertura de espaços como as estações de metro e a disponibilização de camas em centros de acolhimento.

Da mesma maneira, a Junta de Freguesia do Bonfim cancelou a distribuição de 50 sacos-cama para pessoas sem-abrigo que estava prevista acontecer a partir deste domingo e que iria decorrer até quarta-feira, na estação de metro do Campo 24 de Agosto.