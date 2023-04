Concentração de estafetas. Supermercados fechados fazem disparar pedidos online

Com os supermercados fechados este domingo, dispararam as encomendas nas plataformas digitais. No Porto em particular, dezenas de estafetas concentraram-se à porta da loja da Glovo na Rua de Gonçalo Cristóvão, para recolher os pedidos.

As motas dos estafetas espalharam-se pela Rua de Gonçalo Cristóvão, no Porto, com os trabalhadores a concentrarem-se à porta da loja de serviço 24 horas da Glovo para recolher pedidos. Com os supermercados encerrados este domingo, e perante um serviço em que a empresa espanhola dispõe de stock próprio de produtos tipicamente vendidos em superfícies comerciais, os pedidos online dispararam.

Contactada pelo JN, a Glovo confirma "um pico de pedidos devido ao domingo de Páscoa, bem maior do que o previsto". "O facto de as grandes cadeias estarem fechadas faz com que os consumidores se virem para alternativas que lhes tragam alguma conveniência numa altura em que querem ficar em casa com a família", acrescenta fonte da empresa espanhola.

Permaneciam, pelas 21 horas, vários estafetas à porta da loja.