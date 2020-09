Surto de covid-19 em lar do Porto provocou 16 mortes

Marisa Silva Hoje às 15:01 Facebook

Um surto de covid-19, detetado no início de agosto na Residência Montepio do Porto, provocou 16 mortes num universo de 48 infetados. Atualmente, permanecem três pessoas internadas.

Os dados foram confirmados ao JN pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte que, sem adiantar mais pormenores sobre o caso, detalhou que 29 dos infetados são utentes e 19 profissionais.

O surto na Residência Montepio do Porto teve início em agosto. Na altura, em declarações ao JN, o lar garantiu que a situação estava controlada. Mantendo o secretismo sobre quantos utentes e funcionários estavam infetados, a entidade assegurou ter conseguido "isolar a cadeia de contágio" e "manter um controlo rígido e próximo com os residentes, com as equipas e com as famílias".

Já em meados de agosto, citando a ARS do Norte, a agência Lusa dava conta de 46 infetados no lar, incluindo 10 pessoas internadas. Ainda assim, a ARS Norte assegurava que o surto estava "controlado" e que todos os utentes e profissionais do lar, num total de 225 pessoas, tinham sido testados.

O JN questionou novamente a Residência Montepio do Porto, tendo o lar remetido esclarecimentos para mais tarde.

Em declarações ao JN, o presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, considerou "grave" a falta de transparência na divulgação do número de infetados e de óbitos. Garantindo que a Junta de Freguesia não foi contactada, António Fonseca sublinhou que o lar está localizado "numa zona habitacional" e que, por isso, a população deveria ter sido informada.

"O Montepio é uma instituição de luxo, que tem todas as condições. É caríssima. Tem recursos humanos e financeiros. Está numa cidade, onde há muita população à sua volta e tudo o que aconteça lá é importante. O secretismo durante este tempo todo só se entende com cumplicidade política e da Direção Geral da Saúde. Todos os dias, fala-se em lares e há uma instituição que, para não pôr em causa o seu nome, põe em causa a comunidade à sua volta", referiu António Fonseca.