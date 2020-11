Surto de covid-19 pára obra em Fernão Magalhães por duas semanas

Miguel Amorim Hoje às 09:35 Facebook

As obras de requalificação da Avenida de Fernão de Magalhães, no Porto, iniciadas em 2018, vão sofrer um novo atraso. De momento estão paradas, devido a um surto de covid entre os trabalhadores envolvidos na empreitada. O tempo previsto de paragem é de duas semanas.

A demorada intervenção, iniciada no Campo de 24 de Agosto, estava a chegar às proximidades do complexo desportivo do Monte Aventino, mas a pandemia vai travar, por 15 dias, novos avanços e a consolidação dos trabalhos. De lembrar que no decurso da empreitada, além dos incómodos causados aos moradores, a demora já motivou o protesto dos comerciantes, devido a quebras nos negócios.

Desta vez, a suspensão temporária tem a ver com a "necessidade de cumprimento de isolamento profilático por parte da equipa do empreiteiro responsável pela obra", conforme explica a Câmara do Porto.

"A paragem deve-se à deteção de casos de covid-19 entre os trabalhadores e à necessidade de isolamento profilático dos restantes, determinada pela entidade de saúde competente", segundo é acrescentado.

"De acordo com o empreiteiro, não existe, por agora, capacidade para a substituição de recursos humanos adequados, pelo que os trabalhos serão interrompidos, previsivelmente, até 15 de novembro", adianta o Município.

Criar um corredor bus

A Avenida de Fernão de Magalhães está a sofrer uma intervenção de fundo, com o objetivo de ali ser criado um corredor bus de alta qualidade. A modernização da via visa também melhorar a fluidez da circulação automóvel, de modo a facilitar a saída do centro da cidade, num investimento de 5,3 milhões de euros.

Este montante inclui a pavimentação da faixa de rodagem, estacionamentos e passeios, a execução de novas infraestruturas hidráulicas e de telecomunicações, a instalação de redes modernas de iluminação pública e de semaforização, a renovação dos equipamentos de resíduos sólidos e a requalificação dos espaços verdes.

A obra divide-se em quatro fases. Em janeiro deste ano ficou completa a primeira etapa e parte da segunda, o que permitiu reabrir ao trânsito o troço entre o Campo de 24 de Agosto e o entroncamento com a Rua de Barros Lima. A Praça do Dr. Francisco Sá Carneiro será o último local a ser intervencionado.